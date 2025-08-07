Slušaj vest

Fudbaleri AEK-a savladali su u Larnaki Legiju iz Varšave rezultatom 4:1 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Revanš je naredne nedelje u Poljskoj.

Poraženi iz ovog dvomeča igraće za prolaz u Ligu konferencija protiv pobednika dvomeča Partizan - Hibernijan.

AEK je poveo golom Ponsa u 16. minutu. Međutim, samo dva sata kasnije Nsame je izjednačio.

U nastavku potop gostiju. Golove su postizali Angjelski u 48. minutu, Čakon u 78. minutu, a tačku na utakmicu stavio je Rajović autogolom u 85. minutu.

Legija je utakmicu završila sa igračem manje pošto je Kapustka isključen u 98. minutu.

Po svemu sudeći, crno-beli ukoliko prođu Škote, neće na Kipar, već u Poljsku.