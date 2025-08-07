Fudbal
ŠKOTSKI NAVIJAČ ODUŠEVIO GROBARE: Pojavio se u majici koja je oduševila sve na stadionu
U kavezu namenjenom za goste između zapadne i severne tribine, Škot se pojavio u beloj majici na kojoj je lik Novaka Đokovića
Utakmici Partizan - HHibernijan na stadionu u Humskoj prisustvuje oko 400 škotskih navijača.
Pristalice kluba iz Edinburga prevalile su veliki put kako bi bodrile svoju ekipu u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Među njima i navijač koji se pojavio u neobičnoj majici. Barem za fudbalskog navijača iz Škotske.
Navijač Hibernijana u majici sa likom Novaka Đokovića Foto: Screenshot
U kavezu namenjenom za goste između zapadne i severne tribine, Škot se pojavio u beloj majici na kojoj je lik Novaka Đokovića. Ispod Novakovog lika piše Novak u bojama srpske zastave.
