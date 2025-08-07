Slušaj vest

Utakmici Partizan - HHibernijan na stadionu u Humskoj prisustvuje oko 400 škotskih navijača.

Pristalice kluba iz Edinburga prevalile su veliki put kako bi bodrile svoju ekipu u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Među njima i navijač koji se pojavio u neobičnoj majici. Barem za fudbalskog navijača iz Škotske.

Navijač Hibernijana u majici sa likom Novaka Đokovića
Navijač Hibernijana u majici sa likom Novaka Đokovića Foto: Screenshot

U kavezu namenjenom za goste između zapadne i severne tribine, Škot se pojavio u beloj majici na kojoj je lik Novaka Đokovića. Ispod Novakovog lika piše Novak u bojama srpske zastave.

