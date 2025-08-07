Slušaj vest

Navijači Partizana uoči utakmice protiv Hibernijana prisetili su se nekih od najvećih asova kluba iz Humske.

Partizan je na svom stadionu dočekao Škote u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Na južnoj tribini, tradicionalnom mestu okupljanja najvatrenijih navijača osvanule su poruke: "Seti se legendi što su grb taj nosili" i "Seti se njih, pogledaj nas i jači si!".

Između parola, grobari su razvili šetalicu na kojoj su likovi Saše Ilića, Dragana Mancea, Milana Galića i Moce Vukotića, a ispod njih mladići koji danas nose crno-beli dres.