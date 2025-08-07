Fudbal
SETI SE LEGENDI ŠTO SU GRB TAJ NOSILI: Navijači Partizana spektakularnom šetalicom odali počast legendama kluba
Na južnoj tribini, tradicionalnom mestu okupljanja najvatrenijih navijača osvanule su poruke: "Seti se legendi što su grb taj nosili" i "Seti se njih, pogledaj nas i jači si!"
Navijači Partizana uoči utakmice protiv Hibernijana prisetili su se nekih od najvećih asova kluba iz Humske.
Partizan je na svom stadionu dočekao Škote u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Grobari na utakmici Partizan - Hibernijan Foto: Screenshot
Između parola, grobari su razvili šetalicu na kojoj su likovi Saše Ilića, Dragana Mancea, Milana Galića i Moce Vukotića, a ispod njih mladići koji danas nose crno-beli dres.
