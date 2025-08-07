Fudbal
CRVENI KARTON, PA HLADAN TUŠ ZA PARTIZAN: Škotski tim lako zatresao mrežu u Humskoj
Fudbaleri Partizana u nezgodnoj situaciji.
Partizan gubi od Hibernijana u meču 3. kola kvalifikacija za Ligu Konferencija.
Vukašin Đurđević je sa leđa povukao Bouvija i to na 40 metara od gola, a taj nesmotren potez je značio i drugi žuti karton, te je Partizan od tog trenutka (34. minut) ostao na terenu sa igračem manje!
A samo šest minuta kasnije stigla je i kazna za crno-bele - Bojl pogađa mrežu domaćeg tima.
Korner je izveo Obita, lopta je na drugoj stativi stigla do kapitena Martina Bojla, a Milošević je bio nemoćan.
