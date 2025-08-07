Slušaj vest

Partizan gubi od Hibernijana u meču 3. kola kvalifikacija za Ligu Konferencija.

Vukašin Đurđević je sa leđa povukao Bouvija i to na 40 metara od gola, a taj nesmotren potez je značio i drugi žuti karton, te je Partizan od tog trenutka (34. minut) ostao na terenu sa igračem manje!

A samo šest minuta kasnije stigla je i kazna za crno-bele - Bojl pogađa mrežu domaćeg tima.

Korner je izveo Obita, lopta je na drugoj stativi stigla do kapitena Martina Bojla, a Milošević je bio nemoćan.

Pogledajte: