Finiš prvog poluvremena utakmice Partizan - Hibernijan doneo je dramu na južnoj tribini.

Posle isključenja Vukašina Đurđevića i gola gostiju, jednom navijaču Partizana je pozlilo.

 Kola hitne pomoći su morala da dođu do sredine tribine, a njega su kroz kapiju izneli navijači sa juga.

Partizan u Humskoj igra protiv Hibernijana prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

