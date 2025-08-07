Fudbal
DRAMA U HUMSKOJ: Navijaču Partizana pozlilo posle gola Hibernijana! Intervenisala hitna pomoć
Kola hitne pomoći su morala da dođu do sredine tribine, a njega su kroz kapiju izneli navijači sa juga
Finiš prvog poluvremena utakmice Partizan - Hibernijan doneo je dramu na južnoj tribini.
Posle isključenja Vukašina Đurđevića i gola gostiju, jednom navijaču Partizana je pozlilo.
Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Partizan u Humskoj igra protiv Hibernijana prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
