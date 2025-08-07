Fudbal
SUDIJA POGOĐEN U GLAVU! Predmet doleteo sa istočne tribine - arbitar se sve vreme držao za nos!
Manji incident na poluvremenu.
Fudbaleri Partizana igraju protiv škotskog Hibernijana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Po završetku prvog poluvremena došlo je do manjeg incidenta kada je pomoćni sudija pogođen tvrdim predmetom sa tribina.
Predmet je doleteo sa istočne tribine, te pogodio u glavu pomoćnog sudiju koji se držao za nos dok je odlazio u svlačinocu.
Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
