Fudbaleri Partizana igraju protiv škotskog Hibernijana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Po završetku prvog poluvremena došlo je do manjeg incidenta kada je pomoćni sudija pogođen tvrdim predmetom sa tribina.

Predmet je doleteo sa istočne tribine, te pogodio u glavu pomoćnog sudiju koji se držao za nos dok je odlazio u svlačinocu.

Pomoćni sudija pogođen u glavu na meču Partizan - Hibernijan

Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ceo stadion zviždi sudijana na meču Partizan - Hibernijan