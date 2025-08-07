Fudbal
PENAL I NOVI GOL HIBERNIJANA! Partizan u vrlo, vrlo nezgodnoj situaciji!
Partizan baš nema sreće...
Fudbaleri Partizana igraju protiv škotskog Hibernijana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Hibernijan od 70. minuta vodi sa 2:0.
Drugi gol na meču postigli su sa "bele tačke". Bouvi je pao u kaznenom prostoru Partizana posle duela sa Simićem,a sudija je pokazao da se igra nastavi, ali je potom pokazao da će proveriti VAR koji je presudio penal za goste.
Kapiten Hibernijana je snažnim udarcem sa bele tačke matirao Miloševića.
Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
