Fudbal
GROBARI DIRNULI FUDBALERE PARTIZANA: Podrška nije izostala - ovom pesmom su ih ispratili nakon poraza od Hibernijana
Grobari znaju koliko je mladim fudbalerima važna podrška.
Fudbaleri Partizana poraženi su na svom terenu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije od škotskog Hibernijana sa 2:0 (1:0).
Uprkos porazi, Grobari su na kraju meča pružili podršku mladim fudbalerima.
"I kada ne budeš prvi ti, i kada se čuju zvižduci...", orilo se sa tibina stadiona Partizana.
Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
