Fudbaleri Partizana poraženi su na svom terenu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije od škotskog Hibernijana sa 2:0 (1:0).

Uprkos porazi, Grobari su na kraju meča pružili podršku mladim fudbalerima.

"I kada ne budeš prvi ti, i kada se čuju zvižduci...", orilo se sa tibina stadiona Partizana.

Partizan izgubio, Grobari pružaju podršku

Partizan - Hibernijan

Partizan - Hibernijan
Hibernijan
Pomoćni sudija pogođen u glavu na meču Partizan - Hibernijan
Hitna pomoć na stadionu Partizana

Pomoćni sudija pogođen u glavu na meču Partizan - Hibernijan