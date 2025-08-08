Slušaj vest

Navijači Partizana oteli su jednu zastavu prostalicama Hibernijana.

Posle drugog gola škotskog tima u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, dok su se gosti radovali, grobari su prišli sa severne tribine i odneli jednu zastavu.

Grobari, zastava, FK Partizan, Hibernijan Izvor: Kurir

 Zastava se nalazila u donjem desnom uglu kaveza, gde su obično smešteni gostujući navijači, a koji se nalazi između severne i zapadne tribine.

Jedan navijač Partizana se neopaženo prikrao, povukao kroz ogradu zastavu i odneo je sa sobom.

Navijači Partizana oteli zastavu Hibernijana
Grobari uzeli zastavu navijačima Hibernijana u Humskoj Foto: Screenshot

Ne propustiteFudbal"NEMA PREDAJE! IDEMO U ŠKOTSKU DA NADOKNADIMO IZGUBLJENO": Hrabra izjava trenera Partizana Srđana Blagojevića
Srđan Blagojević, trener Partizana
FudbalSUDIJA POGOĐEN U GLAVU! Predmet doleteo sa istočne tribine - arbitar se sve vreme držao za nos!
Pomoćni sudija pogođen u glavu na meču Partizan - Hibernijan
FudbalDRAMA U HUMSKOJ: Navijaču Partizana pozlilo posle gola Hibernijana! Intervenisala hitna pomoć
Hitna pomoć na stadionu Partizana
FudbalSETI SE LEGENDI ŠTO SU GRB TAJ NOSILI: Navijači Partizana spektakularnom šetalicom odali počast legendama kluba
Grobari na utakmici Partizan - Hibernijan
FudbalŠKOTSKI NAVIJAČ ODUŠEVIO GROBARE: Pojavio se u majici koja je oduševila sve na stadionu
Navijači Hibernijana
FudbalTRAGIČAN PORAZ PARTIZANA OD HIBERNIJANA: Crno-beli olakšali Škotima pobedu! Humska besna na sudiju sa Malte
Detalj sa utakmice Partizan - Hibernijan

Partizan izgubio, Grobari pružaju podršku Izvor: Kurir