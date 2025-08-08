Fudbal
GROBARI OTELI ZASTAVU ŠKOTIMA: Pogledajte trenutak kada je palo obeležje navijača Hibernijana
Zastava se nalazila u donjem desnom uglu kaveza, gde su obično smešteni gostujući navijači, a koji se nalazi između severne i zapadne tribine
Navijači Partizana oteli su jednu zastavu prostalicama Hibernijana.
Posle drugog gola škotskog tima u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, dok su se gosti radovali, grobari su prišli sa severne tribine i odneli jednu zastavu.
Zastava se nalazila u donjem desnom uglu kaveza, gde su obično smešteni gostujući navijači, a koji se nalazi između severne i zapadne tribine.
Jedan navijač Partizana se neopaženo prikrao, povukao kroz ogradu zastavu i odneo je sa sobom.
Grobari uzeli zastavu navijačima Hibernijana u Humskoj Foto: Screenshot
