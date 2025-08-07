Slušaj vest

Fudbaleri Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od škotskog Hibernijana 0:2, u prvoj utakmici dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Trener Hibernijana Dejvid Grej zadovoljan je pobedom, ali i kritikuje.

''Mnogo toga moramo da popravimo. Svaka čast Partizanu na tome kako su igrali sa 10 igrača. Sve u svemu, fantastična atmosfera, buka, zastrašivanje na stadionu, sve je to uticalo na nas, ali sviđa mi se rezultat, iako je ovo samo prvo poluvreme. Ovaj dvomeč je i te kako živ, ne smemo da se opustimo. Ipak, 2:0 u gostima je nešto čime moramo da budemo zadovoljni''.

Atmosfera u Humskoj?

"Navijači su bili fenomenalni, navijači su sve vreme pevali, čak i kad su gubili, a tu je i 350 naših navijača koji su pravili sjajnu atmosferu. Prava evropska atmosfera."

Bojl je postigao 101. gol za klub?

"Svaka mu čast, zaslužio je to. Bio je blizu i prošle sezone, dobio je nove odgovornosti i to mu je odgovaralo, tako da je potpuno zasluženo."

Da li biste rekli da je ključan momenat utakmice bila "mrtva šansa" Partizana, pa odmah kontra, crveni, pa gol?

"To je bio ključan trenutak utakmice, blok i šansa za Partizan, to jeste bio trenutak, a onda smo dali gol. Imali smo još šansi. U drugom poluvremenu... Znam zašto je dvomeč živ, jer Partizan ima kvalitet. Napadali su nas sa 10 igrača, imaju mlade igrače. Moramo da se popravimo. Rekao sam već da je ovo samo prvo poluvreme", zaključio je Grej.

1/10 Vidi galeriju Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©