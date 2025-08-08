Slušaj vest

Fudbaleri Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od škotskog Hibernijana 0:2, u prvoj utakmici dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Trener Partizana Srđan Blagojević imao je pomešana osećanja.

"Odigrali smo prvo poluvreme ovog dvomeča. Rekao sam igračima da je ovo samo prvi deo utakmice i da će se konačni pobednik odlučivati u Edinburgu. Ostajem pri tome. Turbulentna utakmica, mogli smo da vidimo sve i svašta, promene scenarija iz minuta u minut, mnogo dešavanja. Sjajna atmosfera, hvala navijačima na tome. Moj konačni utisak, vruće glave, jeste da su mi osećanja drastično pomešana. Koliko sam tužan zbog rezultata, toliko sam i ponosan na ovu grupu mladih momaka zbog svega što su pokazali".

Odmah je nastavio:

"Tu ne mislim samo na želju i volju da usreće navijače, nego smatram da su pokazali zavidan nivo kvaliteta igre. Držali smo gotovo celu utakmicu pod kontrolom i sa 11 i sa 10 igrača, protiv fizički dominantne ekipe koja ima ogroman kvalitet u prekidima i direktnosti. Bilo je jako teško parirati u tome, ali generalno – moj utisak je ogromna tuga zbog rezultata i ogroman ponos i zadovoljstvo što sam deo ove grupe. Pokazali su da je pred njima lepa budućnost. Siguran sam i mogu da obećam prvo igračima, a onda i navijačima – ne odustajemo. Bez obzira na negativan rezultat, idemo da igramo tamo. Biće teško, ali kroz taj i takav pristup probaćemo da stignemo ovaj rezultat."

Da li već sada postoji plan za revanš?

"Moram da pogledam utakmicu i da vidim šta se izdešavalo, pa ćemo da napravimo plan. Dosta je do te utakmice, imamo prvo Napredak. Zaključak ove utakmice je da se ne predajemo, ali od sutra nećemo razgovarati o Hibernijanu".

Crveni karton za Đurđevića?

"Verovatno je moglo da se izbegne, moram da pogledam snimak. Svakako je moglo da se izbegne, nije sporno, ali to je sastavni deo fudbala. Igrači moraju da se naviknu da se nalaze u takvim momentima, pogledaću snimak, analiziraću sve, ali ne bih sada ulazio u dublju analizu".

Fizički najzahtevnija utakmica do sada.

"Znali smo da će biti ovakva vrsta utakmice, pripremili smo se i napravili smo plan koji je dosta dobro prolazio. Imali smo nekoliko prilika, ali smo znali da nam preti opasnost od njihovih bočnih lopti, kao i u prekidima. Nažalost, primili smo gol iz prekida i taj momenat nas je poremetio i nismo reagovali. Ali, ništa neočekivano se nije desilo", rekao je Blagojević i dodao:

"Nemerljivo iskustvo, posebno na ovakvim utakmicama. To je svakako benefit ovakvih utakmica koje su različitog tipa. AEK, Oleksandrija i sada Hibernijan, skroz su različiti. Hibernijan je snažna ekipa i prvi put se susrećemo sa ekipom koja je toliko direktna, ali sada smo pripremljeni za ono što će nas očekivati za sedam dana. Možemo da istugujemo danas, odnosno, noćas. A onda ćemo sačekati revanš da im pokažemo analizu, jer fokus ostaje na sledećoj utakmici".

Da li će biti promena u poslednjoj liniji i nakon revanša, u slučaju Vukašina Đurđevića.

"Izuzetno mi je drago da je Stefan Milić pokazao da možemo ozbiljno da računamo na njega. Zadovoljan sam kvalitetom i izuzetno me raduje. U prethodnim utakmicama smo imali samo Simića i Đurđevića, ostali smo bez Milovanovića, a Milić se dugo oporavljao od povrede. Sada je pokazao da možemo da računamo na njega".

Kada bi mogao da se očekuje povratak Gajasa Zahida.

"Slična situacija kao sa Milićem, možda i komplikovanija jer je imao operaciju od prednjih ukrštenih ligamenata. U treningu je sa ekipom i samo tražimo momenat da ga uključimo u takmičarski ritam. Teško je da to uradimo sada jer je sve brzo. Razgovarao sam sa njim juče i rekao sam mu da ćemo u što kraćem roku naći prostor da ga uključimo u takmičarski ritam".

Milan Vukotić se, uprkos promašenom ziceru, izdvojio kao najbolji pojedinac u crno-belom dresu.

"I on, kao i svi, imam utisak da svi napredujemo, kao i on. Vukotić je jako talentovan, ali ima i prostora za napredak i uveren sam da će on taj talenat unaprediti. Siguran sam da će izgledati sve bolje i bolje. Svi zajedno ćemo tugovati i radovati se, nadam se, u ovako inspirativnim atmosferama kao što je bila večeras. Mi ćemo se, zajedno sa navijačima, potruditi da održimo ovakav nivo angažovanja i truda".

Partizan sa dva špica u Edinburgu?

"Zašto mislite da dva špica doprinose napadačkom fudbalu? Možete da očekujete".