Slušaj vest

Fudbaleri Partizana poraženi su u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija od škotskog Hibernijana sa 2:0. Crno-bela deca pokazala su kvalitet, ali su odluke sudije sa Malte Filipa Faruđe i Britanca iz VAR sobe, Krisa Kavana, kumovale da se gosti Humsku napuste zadovoljniji.

Bivši srpski sudija Zdravko Jokić komentarisao je dve situacije sa ovog meča - prvo isključenje Vukašina Đurđevića u 34. minutu, a zatim i penal za Hibernijan.

- Mislim da je preterana odluka i da je praktično sudiju u nevolju doveo njegov pomoćni sudija, koji je izazvao njegovu reakciju. Nije bio spreman odmah da da drugi žuti, ali je nakon podignute zastavice prihvatio njegovu procenu. Pomoćni sudija je digao zastavicu nekoliko metara kasnije. Vidite ruku koja se odvaja i koja ne sprečava igrača. On pada posle tri koraka. Kažemo da drugi žuti karton mora da bude toliko ubedljiv da nema diskusije. Mogao je samo da dosudi prekršaj, da je imao samopouzdanje - rekao je Jokić na TV Arena sport.

Ceo stadion zviždi sudijana na meču Partizan - Hibernijan Izvor: Kurir

DA LI JE BIO PENAL?!

Zatim se Jokić dotakao i dosuđenog jedanaesterca za Hibernijan.

- Pogledajmo ispočetka. Gledaocima i kolegama sudija objasnio bih gde sudije greše. Pogledajte, sudija gleda izvođača, a učimo ih da kada imaš četvrtog sudiju, pomoćnog, VAR vezu i komunikaciju, ne bi trebalo da ti gledaš da li je sudija pomerio loptu, na to će te upozoriti saradnik. Glavna opasnost je kazneni prostor - istakao je Zdravko Jokić, pa dodao:

1/5 Vidi galeriju Sudija Filip Faruđa na meču Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.

- Dalje, da li je on uopšte dobro video ovu situaciju? Nije ni gledao. Dosta ljudi se javlja i pita kako mogu Englezi da gledaju VAR kada igra škotski klub, ali verovatno zbog toga što pričaju isti jezik i zbog bolje komunikacije. Verovatno je potpao pod autoritet tog sudije. Gledajmo fudbalski, igrač Partizana ima ruke oko tela protivnika, ali kapiten Partizana gura svog igrača na protivnika i taj gurnuti igrač ruši protivnika.

Zatim je zaključio.

- Ako hoćemo strogo da gledamo, igrač je držan i oboren. Ali, kako je došlo do toga? Jedan sudija će pogledati kako je izazvana ta situacija, a drugi će dosuditi penal. Ako se pozovemo na instrukcije koje su UEFA pravila, može da bude kazneni udarac.

1/10 Vidi galeriju Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

NEGATIVNA OCENA

Istakao je bivši srpski sudija kako bi Faruđa od njega dobio negativnu ocenu.

- Dobio bi od mene negativnu ocenu zbog drugog žutog kartona. Penal ima momenata kod kojih zavisi odluka od shvatanja igre sudije, da li razume igru i to kako je došlo do toga. Ali drugi žuti karton je greška, zaista - rekao je za kraj Jokić.

Filip Faruđa, glavni sudija meča Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Revanš Hibernijana i Partizana zakazan je za naredni četvrtak u Edinburgu.

KAKO ENGLEZ SUDI ŠKOTIMA?!

Ne propustite Fudbal SKANDAL VEKA U HUMSKOJ: Englez kojeg je Aleksandar Mitrović hteo da bije iz VAR sobe dosudio penal Škotima

Kavano je poznati engleski sudija koji redovno deli pravdu na utakmicama Premijer lige, a ljubitelji fudbala u Srbiji ga pamte po tome što je zbog napada na njega suspendovan Aleksandar Mitrović.

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Mitrović i Kris Kavano Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Gary Oakley / imago sportfotodienst / Profimedia, Gary Oakley / Zuma Press / Profimedia

Srpski centarfor je u martu 2023. godine, kao fudbaler Fulama, na utakmici protiv Mančester junajteda napao Kavanoa nakon što je sudija doneo odluku na štetu Fulama. Mitrović je je odgurnuo arbitra i uneo mu se u lice, a zbog toga je suspendovan na osam utakmica.

Kavano je u ovoj situaciji zloupotrebio VAR sistem pošto je prekršaj u kaznenom prostoru Partizana jedan od milion koji se dešavaju tokom utakmice, pogotovo na Ostrvu odakle dolazi Hibernijan.

Da situacija bude još simptomatičnija, sudija Faruđa se u trenutku duela nalazi na svega nekoliko metara od mesta. I odmahnuo je rukom da se igra nastavi.

Filip Faruđa, glavni sudija meča Partizan - Hibernijan Foto: Screenshot

Za kraj, ne preostaje nam ništa drugo nego da se zapitamo - kako je Englez mogao da se nađe na utakmici jedne škotske ekipe?!

BONUS VIDEO: