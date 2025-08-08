Slušaj vest

Fudbaleri Partizana poraženi su u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija od škotskog Hibernijana sa 2:0.

Crno-bela deca ostavila su srce na terenu, ali su ipak morali da polože oružje. Konačnom rezultatu kumovale su i neke sporne odluke sudije Filipa Faruđe, a kapiten Partizana na ovom meču, Vanja Dragojević, izneo je svoje utiske posle poraza.

1/10 Vidi galeriju Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Veoma zahtevna utakmica, pre svega fizički. Nakon crvenog kartona bilo je još teže. Pravili smo šanse i posle toga, parirali smo. Šta je bilo, bilo je, to je fudbal. Okrećemo se odmah utakmici protiv Napretka.

Fizički su veoma jaka ekipa, bilo je teško, ali brzo smo se prilagodili i držali smo se zajedno. Stvarno su spremni i dobri u tom segmentu. Crveni karton je presudio, ali i posle toga smo izgledali dobro, tako da mislim da imamo šanse. Samo polako - poručio je Dragojević.

Revanš Hibernijana i Partizana zakazan je za naredni četvrtak u Edinburgu.