Fudbaleri Partizana poraženi su u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija od škotskog Hibernijana sa 2:0. Crno-bela deca pokazala su kvalitet, ali su odluke sudije sa Malte Filipa Faruđe i Britanca iz VAR sobe, Krisa Kavana, kumovale da se gosti Humsku napuste zadovoljniji.

Novi idol Grobara, golman Marko Milošević, otvorio je dušu posle poraza svog tima.

- Nismo zaslužili da izgubimo. I sa desetoricom smo imali kontrolu. Presekao nas je crveni karton. Nastavili smo da igramo dalje, imali svoje šanse. Sve je to Evropa. Ništa nije izgubljeno, idemo sa verom da dobijemo i prođemo dalje - počeo je priču Milošević, pa se dotakao i prilike koju je Partizan propustio neposredno pre crvenog kartona:

- To je fudbal. Prošlu utakmicu smo na vreme postigli gol. Ne gubimo nadu, svakako.

ARBITRI NERVIRALI CEO STADION

Govorio je i o penalu.

- Nisam video. Lopta nije ni išla ka tom igraču, tako kažu. Kažu da je prestrogo, videćemo. Jeste, nervirali su ceo stadion, VAR sudije su iz Engleske, što je čudno. Ne mogu da komentarišem te stvari.

Za kraj je dodao i sledeće:

- Znali smo kakva je ekipa, znali smo sve... Idu na snagu, skok. Pokazali smo da i mi znamo da igramo fudbal, možda malo drugačije. Naterali smo ih da se brane čak i sa deset igrača.

Revanš meč između Hibernijana i Partizana na programu je sledećeg četvrtka u Edinburgu.

