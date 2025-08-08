Slušaj vest

Doskorašnji kapiten Espanjola Serhi Gomez šokirao je planetu pričom o Mauru Ikardiju.

Gomez je sa Ikardijem igrao u Barsinoj "La Masiji", a tvrdi kako je Mauro svojovremeno ubio goluba praćkom, pa ga ispekao i to na njegove oči?!

Mauro Ikardi

- Bili smo saigrači tri ili četiri sezone u La Masiji. U jednoj od njih bili smo i cimeri. Jednog dana mi Mauro kaže: "Serhi, dođi sa mnom do parka pored". Poneo je parče drveta u obliku slova Y koje je sam izrezbario dan ranije. Na njega je zavezao gumicu i napravio praćku. Otišli smo u park, pokazao je na visoki bor i rekao: "Vidiš gore?" Ja sam video šišarke, ali on je insistirao: "Ne, još više." Tamo je bio golub, jedva vidljiv - rekao je Gomez, pa dodao:

- Uzeo je kamen, zategao gumu i... paf! Pogodio je goluba i oborio ga s 20 ili 30 metara visine. Vratili smo se u La Masiju, on mu je počupao perje, stavio žicu unutra, zapalio vatru i ispekao ga predamnom. Sećam se da sam tada pomislio: "Ako ovako počinjemo, šta me sve još čeka". Ali mnogo mi je drag Mauro. Mnogo toga smo prošli zajedno i uvek mi je drago da ga vidim.

Zaista, bizarna priča i od ovoga teško da može da bude bizarnije.

