UVERTIRA ZA LEH NA MARAKANI U SUBOTU: Zvezda zove navijače na stadion protiv TSC!
Crveno-beli igraju derbi utakmicu 4. kola Superlige
Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 9. avgusta od 20.00 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu TSC u četvrtom kolu Superlige Srbije.
Tim povodom, Crvena zvezda obaveštava navijače da su karte puštene u prodaju.
Izabranici Vladana Milojevića su na sjajan način otvorili novu sezonu Superlige Srbije, pobedama nad Javorom i OFK Beogradom na dve odigrane utakmice. Uz to, deklasirali su Leh u Poljskoj rezultatom 3:1, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Karte za utakmicu protiv ekipe TSC su puštene u ONLAJN prodaju, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" biti dostupne u petak, 8. avgusta od 10.00 do 18.00 časova, kao i na dan utakmice od 12.00 sati pa do prvog meča.
Ulaznice za meč sa ekipom TSC su dostupne po sledećim cenama:
Sever - 400 dinara
Istok - 500 dinara
Zapad - 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara