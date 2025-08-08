Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 9. avgusta od 20.00 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu TSC u četvrtom kolu Superlige Srbije.

Tim povodom, Crvena zvezda obaveštava navijače da su karte puštene u prodaju.

Seol Jung-Vu slavi gol sa saigračima Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Izabranici Vladana Milojevića su na sjajan način otvorili novu sezonu Superlige Srbije, pobedama nad Javorom i OFK Beogradom na dve odigrane utakmice. Uz to, deklasirali su Leh u Poljskoj rezultatom 3:1, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Karte za utakmicu protiv ekipe TSC su puštene u ONLAJN prodaju, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" biti dostupne u petak, 8. avgusta od 10.00 do 18.00 časova, kao i na dan utakmice od 12.00 sati pa do prvog meča.



Ulaznice za meč sa ekipom TSC su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara