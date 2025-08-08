Slušaj vest

Maltežani su bili na terenu, Englezi u VAR sobi, a Partizan je igrao protiv ekipe iz Škotske.

Utisak je da se ni arbitri iz Malte, ni oni iz Engleske, nisu najbolje snašli.

Glavni VAR sudija je bio Kris Kavano, koji je u drugom poluvremenu odlučio da glavnom sudiji na terenu Filipu Faruđi da signal da pogleda snimak nakon kojeg je Maltežanin odlučio da promeni prvobitnu odluku i dosudi jedanaesterac za Hibernijan.

Opravdano, vodi se polemika oko toga da li je odluka bila ispravna.

Kris Kavano je jedan od najpoznatijih sudija Premijer lige, verovatno najjače lige na svetu, ali ne zbog kvaliteta suđenja, već zbog čestih skandala ili kontroverzi.

Kavano je u prethodnih nekoliko sezona bio umešan u više incidenata koji su izazvali brojne i burne reakcije javnosti, medija i navijača.

Kod takvih situacija česta je povezanost sa VAR tehnologijom, baš kao što je to bio slučaj u Humskoj.

Ljubiteljima fudbala u Srbiji je svakako najpoznatiji incident koji je Kavano imao sa Aleksandrom Mitrovićem.



"Ne voli" Arsenal

Navijači Arsenala su ubeđeni da Kavano ima problem sa njihovim timom i da greške koje pravi na njegovu korist nisu slučajne.

U septembru 2024. godine Deklan Rajs je dobio crveni karton u utakmici protiv Brajtona.

Rajs je isključen nakon što je dobio drugi žuti karton zbog toga što je udario loptu i tako usporio izvođenje slobodnog udarca. Kavano je naišao na brojne kritike jer mnogi smatraju da arbitri ne drže isti kriterijum za sve ekipe.

Naknadno se kontroverza podigla kada je isplivao audio snimak razgovora između sudija tokom te utakmice.

"Ne sviđa mi se ovo, ali udario je loptu. Nemam izbora. Stavio me je u odvratnu poziciju. Dek, bojim se da moraš da ideš", rekao je Kavano.

Takođe, u martu ove godine na utakmici Arsenala protiv Čelsija, puno se pričalo o njegovoj odluci da ne dosudi penal u korist "topdžija" nakon što je lopta pogodila u ruku Marka Kukurelja.

Srećom po Kavanoa, ova utakmica je završena pobedom Arsenala rezultatom 1:0, pa ova situacija nije mala ozbiljnije odjeke, osim nekoliko kritika koja su stigla na njegov račun.

Naknadno poništena pogrešna odluka.



Na utakmici Mančester junajteda protiv Totenhema je pokazao crveni karton Brunu Fernandešu zbog starta nad Džejmsom Medisonom.

U VAR sobi su potvrdili da je odluka bila ispravna, ali je Fudbalski savez Engleske poništio karton nakon žalbe Mančestera, uz objašnjenje da u startu nije postojala preterana snaga.

Haos u završnici Sitijeve utakmice

Udarac glavom Džona Stounsa u 95. minutu prvobitno je poništen zbog ofsajda od strane Kavanoa koji je uz asistenciju pomoćnika doneo odluku da je Bernardo Silva blokirao golmanov vid. Nakon VAR provere, Kavano je poništio odluku i priznao gol.

Mančester siti je pobedio rezultatom 2:1.

Trener Vulvsa je optužio sudije za pristrasnost prema velikim klubovima.



"Prećutao" ruku Rodrija



Mančester siti je u martu 2022. godine pobedio Everton rezultatom 1:0, a Kris Kavano je propustio trenutak da kao VAR sudija obavesti glavnog arbitra utakmice da pogleda situaciju iz kaznenog prostora Sitija kada je Rodrija pogodila lopta u ruku u završnici utakmice.

Majk Rajli, šef Unije profesionalnog fudbalskih udija lično se izvinio treneru i predsedniku Evertona zbog propusta.

