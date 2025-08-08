Slušaj vest

Grupa huligana napala je maloletnog mladića i nanelа mu teške povrede glave. Prema informacijama koje su se pojavile u medijima, mladić je prevezen u Urgentni centar, gde su mu lekari konstatovali prelom lobanje.

Mediji prenose da maloletnog mladića napalo oko 15 osoba za koje se sumnja da su pristalice Crvene zvezde. Policija je obavila uviđaj na licu mesta i intenzivno traga za napadačima.

Povređeni mladić, je državljanin Bosne i Hercegovine, a navodno je došao u Beograd kako bi prisustvovao utakmici između Partizana i Hibernijana i pružio podršku crno-belima, za koje navija.

Drugi incident

Podatak koji zabrinjava - samo u poslednjih nedelju dana ovo četvrti napad koji je povezan sa navijačkim opredeljenjem. Najgori slučaj dogodio se prošle nedelje u Zemunu.

O.L. (18), navijač Partizana, brutalno je pretučen 3. avgusta u autobusu na liniji 18 u centru Zemuna. Grupa od dvadesetak mladića naoružanih palicama i motkama nasrnula je na njega, a O. L. je trenutno životno ugrožen.

Izvor: Kurir