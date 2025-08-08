Slušaj vest

Fudbalski klub Radnički ugostiće u četvrtom kolu Superlige Srbije ekipu Novog Pazara. Niški tim prethodni meč kod kuće rešio je u svoju korist, zatim odigrao nerešeno u gostima i sada želi da nastavi trend osvajanja bodova.

"Očekuje nas utakmica protiv ekipe koja je predstavljala našu zemlju u Evropi. Reč je o veoma dobrom protivniku, pratimo neke stvari vezane za promene kod njih. Međutim, to nas generalno manje-više ne zanima. Poštujemo ekipu Novog Pazara, ali imamo naše ciljeve. Usmereni smo ka njima, razmišljamo i želimo da iskoristimo ovaj pozitivan momenat u kome se nalazimo i da nastavimo da prikupljamo bodove. Pozivam navijače da dođu u što većem broju, da nas bodre i pomognu nam da dođemo do pozitivnog rezultata", istakao je pomoćni trener Vladimir Đorđević.

Govorio je Đorđević i o igračkom kadru.

"Zdravstveni bilten je zadovoljavajući. Za sada nemamo nekih problema, svi igrači su na raspolaganju. Došli su papiri i za Miloša Spasića, tako da sada svi konkurišu za mesto u timu".

Mladi defanzivac Radničkog Dušan Pavlović veruje u svoju ekipu.

"Očekuje nas teška utakmica. Novi Pazar je kvalitetna ekipa, iako rezultatski možda nije ostvarila neki uspeh na početku sezone. Oni imaju, iskusne, talentovane igrače, moramo da budemo maksimalno fokusirani od samog početka. Što se nas tiče, mislim da iz utakmice u utakmicu podižemo nivo igre i to je najbitnije. Igramo na "Čairu", pred našom publikom i zato moramo da nametnemo naš ritam od početka. Nadam se da možemo do pozitivnog rezultata", rekao je Dušan Pavlović.