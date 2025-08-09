Fudbal
DERBI KOLA NA MARAKANI: Evo gde možete pratiti prenos meča Crvena zvezda - TSC
Duel Crvene zvezde i TSC na programu je od 20.00 časova.
Fudbaleri Crvene zvezde i TSC igraju meč četrvtog kola Super lige Srbije, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene Sport.
Crveno-beli nastavljaju pohod u domaćem prvenstvu, posle sjajne partije u Poznanju, gde su slavili nad Lehom u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia
Izabranici Vladana Milojevića su na sjajan način otvorili novu sezonu Superlige Srbije, pobedama nad Javorom i OFK Beogradom na dve odigrane utakmice.
Karte za utakmicu protiv ekipe TSC su u prodaji, dok su na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" dostupne i na dan utakmice od 12 sati pa do početka meča.
