Fudbaleri Crvene zvezde i TSC igraju meč četrvtog kola Super lige Srbije, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene Sport.

Crveno-beli nastavljaju pohod u domaćem prvenstvu, posle sjajne partije u Poznanju, gde su slavili nad Lehom u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

‍Izabranici Vladana Milojevića su na sjajan način otvorili novu sezonu Superlige Srbije, pobedama nad Javorom i OFK Beogradom na dve odigrane utakmice.

Karte za utakmicu protiv ekipe TSC su u prodaji, dok su na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" dostupne i na dan utakmice od 12 sati pa do početka meča.

Redovi pred blagajnom Marakane Izvor: Kurir/S.V.