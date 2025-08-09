Slušaj vest

Iako su domaći slavili sa 3:2, a heroj pobede bio strelac odlučujućeg gola Huan Godoj, slavlje se pretvorilo u pravi košmar. 

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, navijači su počeli da ispaljuju razne pirotehničke naprave koje lete poput raketa. U metežu i panici, jedan od projektila pogodio je upravo strelca pobedonosnog gola i to direktno u međunožje.

Fudbaler pogođen vatrometom u testise Foto: PrintscreenX/𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥

Godoj se odmah srušio na travu držeći se za intimnu zonu, dok su saigrači i lekari u šoku dotrčali da mu pomognu. Bolivijski mediji prenose da je zadobio opekotinu prvog stepena na butini, hematom u predelu testisa, kao i upalu testisa.

Klupska navijačka grupa UltraSur označena je kao odgovorna, ali oni tvrde da je vatromet bio deo proslave, a ne protesta protiv rukovodstva kluba. Ipak, uputili su javno izvinjenje:

"Nikada nam nije bila namera da povredimo bilo kog igrača ili člana stručnog štaba. Uvek želimo da bodrimo tim, ne da ikoga dovedemo u opasnost."

Iz kluba su poručili da se ovakav incident "nikada više neće ponoviti" i da se traga za osobama koje su ispalile kobni vatromet.

Ne propustiteFudbalHRABROST ILI LUDOST? Ušao u dresu Barse među navijače Reala, pa se brzo pokajao! Prvo su ga izviždali, a onda je dobio flašu pravo u glavu! (VIDEO)
Navijač Barse.JPG
FudbalNAVIJAČ LIVERPULA POGINUO U MILANU: Tragedija pred start Lige šampiona
liverpul01.jpg
Ostali sportoviUŽAS U RINGU! BOKSER PROSLAVLJAO POBEDU, PA GA SPRŽILA STRUJA! Uhvatio se za stub i onda se srušio! Jeziv snimak obišao planetu... (VIDEO)
bokser.JPG
FudbalOVAKO JE SVE POČELO! NOVI SNIMAK HAOSA ISPRED MARAKANE: Pogledajte šta su u tuči koristili huligani, a šta policija
Tuča navijača i policije uoči meča Crvena zvezda - Linkoln

Fenerbahce, navijači, proslava Izvor: Twiter