Dugo će u Partizanu pamtiti imena Filipa Faruđe i Krisa Kavanoa.

Nažalost, ne po dobrom. Jer je dvojac sudija, Maltežanin i Englez, teško oštetio Partizan protiv Hibernijana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferenciju.

Sudija Filip Faruđa na meču Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.

Partizan je u Beogradu izgubio 2:0 i tako doveo sebe u izuzetno tešku situaciju pred revanš koji se igra narednog četvrtka u Edinburgu.

Sudija Faruđa sa Malte se "istakao" kod crvenog kartona Vukašinu Đurđeviću u 34. minutu, dok je Kavano "dosudio" penal za goste u 70. minutu.

Obe situacije, prema sudijskom ekspertu Raki Đuroviću, su više nego sporne i oštetile su Partizan.

"Puno pitanja, kratki odgovor - sudija sa Malte (bitno) nije zadovoljio. FK Partizan je oštećen, a pokazano je kakav status uživa. Prekršaj za jedanaesterac prestrog, a najveća odgovornost pada na VAR sobu koja je pozivom nepotrebno stavila pritisak na glavnog. Drugi žuti karton može da se prihvati zbog obećavajućeg napada, ali smatra da nije bilo potrebe za dodatnom kaznom u odnosu na prekršaj. Trebalo je opomenuti strelca prvog gola zbog provokativne proslave, ali to nije strašno. Neprihvatljivo gađanje na poluvremenu kada je flaša pogodila sudiju", napisao je nekadašnji fudbalski sudija Raka Đurović.

Đurović je pomenuo i detalj kada je pomoćni sudija pogođen u glavu u poluvremenu utakmice.

Ostaje sporno i to kako je Englez Kris Kavano delefiran da sudi škotskoj ekipi, isto tako i da se zapitamo otkud nepoznati i neiskusni sudija sa Malte na jednoj ovakvoj utakmici

Filip Faruđa daje crveni karton Đurđeviću
Marko Milošević posle meča Partizan - Hibernijan
profimedia0763853657.jpg
Kris Kavano

