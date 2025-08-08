Slušaj vest

Najčuveniji fudbalski insajder Fabricio Romano objavio je da se Matija Popović vraća u Partizan.

Popović je trenutno član Napolija.

Matija Popović Foto: Printskrin/Instagram

Prema rečima Romana, dva kluba su dogovorila besplatan trasfer sa procentom od buduće prodaje.

Matija Popović je nastupao za omladinske selekcije Partizana i reprezentaciju Srbije u svojim uzrasnim kategorijama.

Mlad je otišao u Italiju i potpisao za Napoli. Kalio se u Moncu, a po povratku u Napulj igrao za mladi sastav Napolija u Primaveri.

Popović je pružao sjajne partije za svoju ekipu, i kao ofanzivni vezista postigao 11 golova uz četiri asistencije.

Matija Popović je 2006. godište i klasa je sada vodećih fudbalera Partizana Vanje Dragojevića, Ognjena Ugrešića, Dimitrija Jankovića, Zorana Alilovića, Dušana Jovanovića.

