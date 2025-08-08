PARTIZAN DOBIJA VELIKO POJAČANJE IZ ITALIJE! Najpoznatiji fudbalski insajder objavio: Crno-beli vraćaju izgubljenog sina
Najčuveniji fudbalski insajder Fabricio Romano objavio je da se Matija Popović vraća u Partizan.
Popović je trenutno član Napolija.
Prema rečima Romana, dva kluba su dogovorila besplatan trasfer sa procentom od buduće prodaje.
Matija Popović je nastupao za omladinske selekcije Partizana i reprezentaciju Srbije u svojim uzrasnim kategorijama.
Mlad je otišao u Italiju i potpisao za Napoli. Kalio se u Moncu, a po povratku u Napulj igrao za mladi sastav Napolija u Primaveri.
Popović je pružao sjajne partije za svoju ekipu, i kao ofanzivni vezista postigao 11 golova uz četiri asistencije.
Matija Popović je 2006. godište i klasa je sada vodećih fudbalera Partizana Vanje Dragojevića, Ognjena Ugrešića, Dimitrija Jankovića, Zorana Alilovića, Dušana Jovanovića.