Fudbalski klub Mančester Junajted odrešio je kesu, ali ne za pojačanje ruiniranog tima, već obnovu trening centra.

Možda "Crvenim đavolima" u poslednje vreme ruže ne cvetaju na terenu, ali će ih svakako biti u čuvenom trening centru "Kerington", u koji je suvlasnik Džim Retklif usuo 60.000.000 evra.

Kerington, trening centar Mančester junajteda

Centar je obnavljan tačno godinu dana, a sve je pokrenuto posle javne kritike Kristijana Ronalda, koji se požalio na stanje bazena u tom centru.

Većina upravljačke strukture kluba već se preselila na drugi sprat u novi prostor koji sadrži najsavremeniju opremu i tehnologiju, fokusiranu na ishranu, oporavak i timsku koheziju. Dizajn uključuje obilje prirodne svetlosti i otvorene radne prostore koji podstiču komunikaciju i saradnju.

Bazen koji je pominjao Ronaldo je značajno renoviran, jednako kao svlačionice u kojima sada igrači imaju svoje personalizovane ormariće i garderobere. U nivou terena, pored bazena i svlačionica, nalaze se i medicinske sobe gde igrači mogu da dobiju masažu ili pomoć, a tu su i kriogene sobe za opravak.

Na prvom spratu se nalazi rekreativni prostor za igrače, gde mogu da se opuste. Igračima je na raspolaganju gejmerska soba, a ono što je posebno iznenađenje je frizerski salon, prvi takve vrste kada su u pitanju klubovi iz Premijer lige.

Podrazumeva se da se u centru nalazi vrhunska menza, a sve sa ciljem da se igrači na indirektan način ubede da ostanu što duže u Keringtonu nakon treninga.

Junajted je poslednju titulu Premijer lige osvojio 2013. godine, a prošle sezone je završio kao 15. što je njegov najgori plasman ikada. Takođe je oborio klupski rekord sa 18 poraza i sakupio najniži broj bodova, 42, te nije uspeo da se plasira u evropska takmičenja.

Mančester junajted novu sezonu Premijer lige otvara 17. avgusta utakmicom protiv Arsenala.