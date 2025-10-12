Slušaj vest

Lionel Mesi je u noći između subote i nedelje ispisao stranice istorije američke MLS lige.

Argentinac je u pobedi Intera iz Majamija nad Atlanta Junajtedom srušio rekord koji je držao legendarni Zlatan Ibrahimović.

Mesi je postigao dva pogotka, što mu je bila deveta utakmica ove sezone na kojoj je postigao dva ili više pogodaka, što je novi rekord lige.

Argentinac je ujedno stigao do brojke od 26 golova u ligi ove sezone, čime se učvrstio na vrhu liste strelaca u trci za Zlatku kopačku.

Mesi je ujedno i glavni favorit da osvoji nagradu najkorisnijeg igrača lige (MVP), čime bi postao prvi igrač u istoriji koji je obe nagrade osvojio dve godine zaredom.

Leo bi uskoro mogao da postavi novi rekord. On je učestvovao u 44 gola ove sezone, što je samo pet manje od rekorda koji drži Karlos Vela iz 2019. godine.

Iako Mesiju uskoro ističe ugovor sa Interom, sva je prilika da će se saradnja dve strane nastaviti i posle njegovog 40. rođendana, pošto svi bruje o tome da je postignut dogovor.

PROMOCIJA U AMERICI: Lionel Mesi predstavljen kao pojačanje Majamija Izvor: Kurir TV