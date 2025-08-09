Slušaj vest

Nemački fudbalski golman Mark-Andre ter Štegen, kome je njegov klub Barselona oduzela kapitensku traku, danas je putem društvenih mreža izjavio da je "potpuno spreman" za saradnju sa katalonskim klubom.

Aktuelni šampion Španije pokrenuo je disciplinski postupak protiv Ter Štegena ove nedelje, a u četvrtak mu je oduzeta kapitenska traka.

"U poslednjim nedeljama o meni su izrečene mnoge stvari, neke potpuno neosnovane. Smatram da je neophodno da jasno, ali i sa poštovanjem, iznesem svoju stranu priče", naveo je Ter Štegen.

Ter Štegen, koji je nedavno operisan zbog problema sa leđima, dodao je da je "potpuno spreman da sarađuje sa upravom kluba kako bi se rešio ovaj slučaj i obezbedilo neophodno odobrenje".

Golman, koji je nakon dve sezone otežane ozbiljnim povredama gurnut u drugi plan, ušao je u sukob sa klubom odbijajući da njegov medicinski dosije bude prosleđen La Ligi radi procene trajanja njegove odsutnosti.

Prema katalonskoj štampi, Barselona je želela da iskoristi njegovu dugotrajnu pauzu kako bi registrovala nova pojačanja u skladu sa finansijskim pravilima fer-plej sistema.

Međutim, Ter Štegenov odbitak, uz dovođenje mladog Hoana Garsije i produžetak ugovora sa iskusnim Vojčehom Ščesnijem, onemogućio je tu opciju.

"Odluka o operaciji doneta je u konsultaciji sa zdravstvenim stručnjacima i u potpunosti odobrena od strane kluba", naglasio je Ter Štegen.

"Takođe sam javno objavio minimalni period oporavka koji mi je potreban", dodao je u objavi na Instagramu.

"Želim da razjasnim, imajući u vidu spekulacije, da su svi transferi i produžeci ugovora kluba realizovani pre moje operacije i da nikada nisam smatrao da bi moja nesrećna situacija mogla da posluži za registraciju drugih igrača", poručio je golman.

Barselona, koja se i dalje finansijski bori dok čeka privremeno otvaranje svog stadiona Kamp Nou, smatra da Ter Štegenov stav može prouzrokovati sportske i ekonomske štete klubu.

