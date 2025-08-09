Slušaj vest

I dallje nije poznato gde će Dušan Vlahović nastaviti karijeru, iako je donedavno izgledalo da su velike šanse da se preseli u Milan.

Pojavile su se zatim i druge zanimljive opcije, poput one o mogućem prelasku u Njukasl, ali i dalje nema konkretnijih poteza.

Očigledno, Vlahović je strpljiv, vodi igru nerava sa Juventusom, a za to vreme u Milanu su se okrenuli Rasmusu Hojlundu iz Mančester junajteda. Međutim, ''roso-nerima'' ni taj posao ne ide nimalo lako, jer prema saznanjima Fabricija Romana, Hojlund ne želi na ''San Siro'', iako je Junajted sopreman da ga pusti uz pozajmicu koja bi bila plaćena šest miliona evra i uz uslov da Milan preuzme njegovu platu za to vreme.

Dok se sve to dešava, Vlahovićev saigrač i veliki prijatelj iz Juventusa Federiko Gati je za ''Tutomerkato'' javno izneo svoju želju da Srbin ostane.

''Dušan je dovoljno zreo da sam donese svoje odluke. Definitivno, ja bih voleo da ostane, jer mi je prijatelj i veoma važan igrač. Ali neću se previše mešati u tu njegovu situaciju'', poručio je Gati.

Dao je i Vlahoviću sopstveni primer.

''Nikada nisam dovodio u pitanje svoju budućnost ovde. Bilo mi je drago zbog interesovanja trenera poput Kontea, koji je jedan od najboljih na svetu, i direktora Mane. Mnogo im zahvaljujem, jer su se trudili da me dovedu u Napoli. Ali odlučio sam da sledim srce. Ovo je porodica, Torino je moj dom, ovde sam odrastao. Tako da je izbor bio prilično lak'', rekao je on.

Da li će ove reči Federika Gatija najaviti novi preokret i da li će posle njih Dušan Vlahović ostati u Juventusu, videćemo u danima koji su pred nama.

Kurir sport / Sportske.net

