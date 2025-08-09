MIZERNA KAZNA ZA USTAŠKE POKLIČE! Hajduk će morati da plati zbog ispada navijača, šokiraćete se kada vidite koliko!
Navijači Hajduka iz Splita pravili su ispade na meču prvog kola hrvatskog šampionata protiv Istre i klub će zbog toga biti kažnjen
Hajduk iz Splita savladao je Istru rezultatom 2:1 na startu hrvatskog šampionata, ali je ovaj meč obeležio ispad navijača.
Torcida je uoči meča najavila "utakmicu posebnog značaja". Najvatrenije pristalice splitskog kluba najavile su da će na ovoj utakmici obeležiti i proslaviti 30 godina od akcije "Oluja".
Sa tribina su se čule nacističke parole: "ajmo, ustaše" se orilo severom, a potom i "za dom", na šta je ostatak stadiona odgovorio "spremni" i zbog toga će Hajduk morati da plati kaznu. Ali, ta kazna je zaista mizerna!
Zbog ustaških pokliča, Hajduk iz Splita platiće tek 3.000 evra! Ukupna kazna Hajduku iznosi 4.600 evra, a ostatak se odnosi na pirotehniku.
Disciplinski sudija Alan Klakočer u petak je objavio kazne i veći deo regiona složan je u proceni da je splitski klub skoro pa i nagrađen za sramne povike.
SRAMAN POZIV PRED MEČ
Sramotan gest napravili su navijači Hajduka iz Splita, popularna "Torcida", uoči početka novog šampionata fudbalske lige Hrvatske.
Umesto da sport i fudbal ostanu deo sporta, "Torcida" je odlučila da početak prvenstva iskoristi kao bi proslavili "oluju" i progon Srba 1995. godine.
Saopštenje navijačke grupe "Torcida" prenosimo u celosti:
"OLUJA 95"
SVI NA SJEVER!
U nedjelju na Poljudu okrećemo se novom početku prvenstva u kojem krećemo sa još većom podrškom prema voljenom klubu!
- Ova utakmica posebnog je značaja jer ćemo na njoj obilježiti i proslaviti 30. obljetnicu najveće pobjede hrvatske vojske i svih Hrvata naspram agresora. Spektakl je zagarantiran, a za to nam je potrebna puna tribina sjever. Stoga ne postoji bolja pozivnica da ponesete hrvatski barjak te u nedjelju u 21:00 budete na Poljudu - stoji u objavi Torcide.
Posledice "Oluje" koja je trajala od 4. do 7. avgusta su stravične! Nasilno je proterano oko 150.000 do 200.000 Srba iz Hrvatske.
KIŠA POMERILA UTAKMICU
Utakmica 1. kola prvenstva Hrvatske između Hajduka i Istre 1961 nije počela u predviđenom terminu zbog velikog nevremena koje je pogodilo Split.
Na stadionu "Poljud" je nestala struja, pa je utakmice pomerena za pola sata.
