Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20.00 časova dočekaće TSC na stadionu "Rajko Mitić" u derbi utakmici četvrtog kola srpske Superlige.

Bruno Duarte, najbolji strelac Crvene zvezde od početka sezone, pozvao je navijače da na popularnu Marakanu dođu u što većem broju.

CZ4.jpg
Igra u životnoj formi - Bruno Duarte Foto: Dragan Tesic

- Navijači, dođite! Uz vas mi je lakše da nastavim golgetersku seriju - poručio je Bruno Duarte, strelac pet golova, na poslednjih pet utakmica u crveno-belom dresu.

Crvena zvezda ujedno obaveštava sve mališane koji su poseduju "Super Zvezdaš" kartice da će utakmicu protiv ekipe TSC moći da prate sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz je specijalno obeležen.

Takođe, duelu četvrtog kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina u subotu 9. avgusta od 20 časova.


Ulaznice za meč sa ekipom TSC su dostupne ONLAJN, ali i na blagajnama stadiona po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara

napredak-zvezda-166007.JPG
мил.jpg
fk zvezda-prozivka-287614.JPG
Detalj sa utakmice Leh - Crvena zvezda

Delije, FK Crvena zvezda, Leh, Kosovo je Srbija Izvor: Kurir