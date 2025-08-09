Slušaj vest

U Urgentnom centru u Beogradu danas je preminuo Dragiša Savković fudbaler Cera iz Petkovice kog je u nedelju, na utakmici Cer - Radnički u Klupcima udario grom, prenele su Novosti.

Odmah posle toga lekari lozničke Hitne pomoći su ga reanimirali, a posle zbrinjavanja u bolnici premešten je u Urgentni centar u Beogradu gde su se lekari danima borili za njegov život, ali njegovo srce nije izdržalo.

ŠTA SE TAČNO DESILO NA UTAKMICI?

Podsetimo, tokom odigravanja utakmice između Cera i Radničkog oko pola sedam uveče odjedanput je sevnulo i puklo. Tada je u teren udario grom, prema rečima očevidaca, između dva povređena igrača. Do njih je prvi dotrčao trener Radničkog Nenad Simić, inače, zdravstveni radnik koji je započeo reanimaciju gostujućeg fudbalera dok nije stigla Hitna pomoć koja je preuzela dalju brigu o povređenom. Oba fudbalera bila su odmah smeštena u loznički ZC gde im je ukazana lekarska pomoć, a teže povređeni bio je u koronarnoj jedinici.

- Usled udara groma povređene su dve muške osobe starosti oko 38 godina. Na licu mesta, na stadionu u Klupcima, ekipa Hitne pomoći Zdravstvenog centra Loznica zatekla je teško povređeno jedno lice i rađena je reanimacija. Povređeni je hospitalizovan u Koronarnoj jedinici. Druga osoba je lakše povredjena i prevezena u Hitnu sluzbu, gde se prati njegovo stanje. Poziv smo dobili u 18 i 40 - potvrdila je tada Dragana Mitrović, portparol ZC.

Oni koji su bili na stadionu kažu da je odjedanput puklo i da su svi igrači popadali po trenu i u prvi mah nisu znali o čemu se radi.

TEŠKA ISPOVEST TRENERA

- Šta da vam kažem... Ne mogu ni da govorim previše. U šoku sam. U 20. minutu utakmice samo je puklo. Maltene iz vedra neba. Takvu eksploziju nisam čuo u životu. Kada sam došao sebi, video sam scenu koja mi je i sada pred očima. Deca leže nepomično na terenu. To je strašno - rekao je Simić za "Sportal".

Opisao je staršnu scenu koju je video i poručio da je morao da reanimira povređenog fudbalera.

- Odmah sam video da je najteže prošao, ispostaviće se, Dragiša Savković. Još je bilo dima oko njega, kao da je jadan momak bio zapaljen. Užasna scena... Ja sam zdravsteni radnik, reanimirao sam ga na licu mesta. Čujem da je u teškom stanju. Nadam se iz sve snage da će biti u redu. Ne daj bože nikom da doživi što smo mi - poručio je Nenad Simić.

