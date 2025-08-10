Slušaj vest

Dušan Tadić će sledeću sezonu provesti u redovima Al Vahde, kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Nekadašnji kapiten srpske fudbalske reprezentacije i rekorder sa 111 utakmica u crvenom dresu Dušan Tadić otišao je na Bliski istok, samo nekoliko dana nakon što je Crvena zvezda objavila da zvanično odustaje od njega.

Dušan Tadić u dresu Al Vahde na predstavljanju Foto: www.alwahda-sc.com

Velike su to pare



Iako je pre mesec dana bilo reči o tome da Dušana Tadića ne interesuje veliki novac kada je u pitanju izbor nove sredine, da mu je pre svega stalo do sportskog motiva, a onda i do igranja u Ligi šampiona, na kraju se ispostavilo po onoj narodnoj - "para vrti, gde burgija neće". Dušan Tadić će za godinu dana ugovora sa Al Vahdom dobiti neverovatnih 7.000.000 evra! Plus, zadužio je svoj omiljeni broj na dresu "desetku".



Dušan Tadić odlučio je drugačije, rešio je da se fudbalski okuša u Aziji, u jednom fudbalskom prvenstvu koje deluje relaksirajuće, za veterana. Imaće status prve zvezde, sigurno i ko zna kakve bonuse, uz neverovatnu platu. Moći će godinu, ili dve, da igra opušteno fudbal, daleko od evropske pozornice.

Kvalitet i impresivna karijera

- Dušan Tadić poseduje visok tehnički kvalitet i impresivnu karijeru, kako po individualnim, tako i timskim osvarenjima. Klub mu želi mnogo uspeha u predstojećoj sezoni - stoji u zvaničnoj objavi kluba Al Vahda.



Treba napomenuti da ovako veliki novac Dušan Tadić nije imao ni u Sautemptonu, Ajaksu i Fenerbahčeu i da ga je zaradio sa punih 36 godina. To je plata koja je zadovoljila sve zahteve Dušana Tadića, a dobio je opciju i da još godinu dana ostane u Emiratima, po verovatno još boljim finansijskim uslovima.

Taj novac nije mu nudio ni Atletiko Madrid, ni Benfika sa kojima je povezivan. Najviše novca od evropskih klubova davala mu je Crvena zvezda, 2.000.000 evra neto, uz bonuse koji bi mogli da dovedu do toga da njegova ukupna primanja budu daleko veća, da idu i do 4.000.000 evra.

Zvezdan Terzić na utakmici protiv Leha u Poznanju Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zvezda ne čeka

Iako je u početku Dušan Tadić odbacio bilo kakvu mogućnost dolaska na Marakanu, kasnije se prilično lomio, posle nakon nekoliko sastanaka sa Zvezdanom Terzićem, generalnim direktorom crveno-belih. Međutim, Crvena zvezda nije nameravala previše da ga čeka, presekli su odgovorni u Ljutice Bogdana 1A, ne želeći da remete harmoniju koju imaju u svlačionici i bave se nekim drugim stvarima, umesto da se koncentrišu na ulazak u Ligu šampiona.



Dušana Tadića u Al Vahdi čeka zemljak Saša Ivković (32), koji je igrajući za ovaj klub stigao i do reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sa njim u timu Al Vahda ima šampionske ambicije, kako bi vratili titulu koju su poslednji put osvojili 2010. godine. Ekipa je prepuna internacionalaca, najviše iz Portugala i Brazila, a trener je Žoze Morais, nekadašnji asistent Žozea Murinja.