Partizan će u nedelju od 20.30 časova igrati u Kruševcu utakmicu 4. kola Super lige Srbije.

Ova utakmica dolazi nakon poraza od Hibernijana rezultatom 2:0 u prvoj utakmici trećeg ola kvalifikacija za Ligu konferencija.

"Mi smo već početkom jučerašnjeg dana prebacili fokus na Super ligu. Jedina tema je Napredak. Nemamo mnogo vremena da pripremimo, većina će se svesti na teoriju, što se tiče utakmice i zadatka i ambicija, želja nam je da produžimo maksimalni učinak, bez obzira što nas čeka teško gostovanje. Prvo jer igramo tri dana posle Evrope gde smo igrali 60 minuta sa igračem manje i što je Napredak ekipa sa kojom Partizan u poslednjih 10-15 godina ima problema, ne samo u Kruševcu, nego i ovde. To samo dovoljno govori o motivaciji koju naši igrači treba da imaju", rekao je Blagojević i dodao:

"Napredak je klasična srpska ekipa, promenila je dvocifren broj igrača, tako da je sama po sebi nepoznanica, sem dosadašnjih utakmica koje smo gledali i analizirali, ali moram da priznam da odavno Napredak nije delovao organizovanije. Moram da odam priznanje stručnom štabu Napretka na tome, a i to je poziv za sve nas da ozbiljno shvatimo tim i odradimo je u najboljem svetlu".

Fudbaleri su se istrošili na utakmici protiv Hibernijana.

"Naravno da smo se potrošili, ali da ponovim da je fokus na Napretku. Ako bude promena, a nisam načisto u kom sastavu ćemo početi utakmicu, ako bude, dakle, to će biti ne da bismo odmorili igrače za Edinburg, već da zadržimo svežinu da pobedimo Napredak. To je strategija za ovu utakmicu, a ne za Edinburg".

Pobeda je važna, između ostalog, da bi se podigao moral.

"Uvek je važno. Partizan je takav klub, mi smo takva ekipa da sebi namećemo te želje, ali svakako da je najbolje posle poraza brzo podići samopouzdanje pobedom. Ne sumnjam da bi eventualna pobeda, za koju ćemo se boriti sutra, bila dobra za moral tima".

Ima li vremena da se ekipa psihološki podigne?

"Nemamo vremena, stalno to naglašavam. Većina njih je prvi put u ovakvoj situaciji i to je dobro, da osete ovakve situacije i brzo sazrevaju. Rekao sam im da ne priznajem reč umor i zasićenje. Svi mi maštamo da se nađemo u ovakvoj situaciji, da igramo na tri-četiri dana. Evo sada smo ovde, na nama je da se prilagodimo situaciji".

Blagojević je dobio pitanje: Kada će u Partizanu kao klubu neko reći "idemo po pobedu", umesto stalnog hvaljenja rivala, bez obzira na kojoj se poziciji na tabeli nalazi?

"To ne zavisi od kluba. Ja sam takav čovek i trener, a pre svega čovek koji poštuje rad svih drugih trenera i naravno da moram da potvrdim da ćemo ići sa namerom da pobedimo, ali poznavajući profesiju i igru kojom se bavimo, jasno je da na dešavanja na terenu ima uticaja i suparnički tabor. Na nama je da ubedimo ekipu da veruje u to što radimo, a od mene nikad nećete čuti da govorim sa nepoštovanjem prema protivničkom klubu, a to bi sigurno bilo tako da ja pred vas izađem i kažem da ćemo sigurno pobediti, da oni ne znaju ništa i slično".

Zdravstvena situacija u ekipi je dobra.

"Mi nemamo problema sa povredama osim Matije Milovanovića. Ostali nemaju posledice sem zamora posle utakmice od pre tri dana. Kad sve to saberemo, napravićemo sutra varijantu za koju smatramo da je najoptimalnija, najproduktivnija da bismo dobili energiju koja će nam sutra biti neophodna, ali da opet budemo spremni da odgovorimo na zahteve koje će biti pred nama u Edinburgu", poručio je Srđan Blagojević.

