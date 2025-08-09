Slušaj vest

Matija Popović blizu je povratka u Partizan.

Klub iz kojeg je otišao u januaru 2024. godine posle nesporazuma i svađe sa tadašnjim generalnim direktorom Milošem Vazurom.

Otišao da se vrati - Matija Popović Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia

Početkom prelaznog roka Kurir je otkrio da je Matija Popović glavna meta sportskog menadžmenta Partizana i da će crno-beli učiniti sve da ga vrate u Humsku. Pored njega, čelnici kluba imali su nameru da vrate i Milana Aleksića, ali njemu ide zasad dobro u Sanderlendu.

Prethodnih nedelja potpredsednik Partizana Predrag Mijatović vodio je intenzivne razgovore sa rukovodstvom Napolija, kluba sa kojim Mateja Popović ima ugovor do 2029. godine. Italijani su spremni da puste mladog napadača u Partizan, s tim da bi u slučaju njegovog narednog transfera delili novac na ravne časti, 50/50.

Glavobolja - Predrag Mijatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Međutim, postoji jedan problem koji koči realizaciju transfera. Napoli je platio Mateju Popovića (19) i sada želi da vrati uloženi novac. Naime, Italijani su platili određenu sumu, prema nekim izvorima milion, prema drugim čak dva miliona evra. I sada tu sumu Napoli pokušava da povrati, a ona je otišla u džep nekoga iz Popovićevog okruženja. I došlo se u pat situaciju, koja nije dobra ni za Partizan, a još manje za Mateju Popovića.



U Partizanu se nadaju da će rešiti ovaj problem, a za mladog napadača spremljen je ugovor na pet godina. Trener Srđan Blagojević je oduševljen njegovim karakteristikama, jer može da igra na poziciji levog krila, ali i da bude polušpic, tzv. "lažna devetka". Odranije je poznato da Mateja Popović važi za jednog od najtalentovanijih srpskih fudbalera u svom uzrastu.





Izlet na jug Italije - Matija Popović u dresu Napolija Foto: Printskrin/Instagram

U Humskoj se nadaju da će sve nedoumice rešiti do ponedeljka, kada bi Mateja Popović i zvanično trebalo da se vrati u Partizan i ponovo zaduži crno-beli dres.