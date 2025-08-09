Slušaj vest

Šef stručnog štaba kruševačkog superligaša Milan Nikolić analizirao je igru beogradskog velikana.



-Videli smo u četvrtak uveče, bez obzira na neuspeh u rezultatu, da se Partizan ozbiljno bavi fudbalom, jer je sa igračem manje u mnogim segmentima bio bolji protivnik. Pao je nesrećni crveni karton, što je danak neiskustvu i utakmica je otišla u drugom pravcu. Ono što radi Srđan Blagojević je možda i najteže u fudbalu, jer forsira mlade igrače uz specifični stil igre. To ipak donosi rezultate. Crno - beli imaju širok roster i mislim da njihov meč u kvalifikacijama za Ligu konferencija neće uticati na fizičku spremu protiv nas, kaže strateg Čarapana.



Mladi trener Napretka govorio je o kadrovskoj situaciji u svom timu.



-Moramo da u svakom trenutku odgovorimo na sve zahteve igre, budemo disciplinovani u fazi odbrane, a u fazi napada konkretni, sa pravovremenim rešenjima. Na meču nećemo imati pomoć Lazara Zličića i Aleksandra Lutovca, koji su povređeni, ali polako se vraćaju Uroš Ignjatović i Marko Šarić, dok je Luka Drobnjak odradio karton iz prvog kola, kaže on.



Nikolić je prezadovoljan povratkom Miloša Vulića u matični klub.



-Naše porodice se dobro poznaju i svaki njegov dosadašnji uspeh smo pomno ispratili. Rekao bih da je Vulić najzvučnije pojačanje u novijoj istoriji kluba, a ljubitelji fudbala u Kruševcu se sigurno raduju što je ovde. Ja sam ponosan što vraćamo naše klince sa ostvarenom karijerom, a nadam se da će Vulić biti moja produžena ruka na terenu, ubeđen je šef stručnog štaba Napretka.



Ulaznice za nedeljnu utakmicu Napredak – Partizan (20:30 časova) su u prodaji od petka na glavnoj biletarnici na ulazu na stadion. U petak i subotu biletarnica će raditi od 10 do 17 časova, a u nedelju od 10 časova, do početka utakmice.



U nedelju, od 17:30 časova, karte za južnu tribinu će se prodavati na biletarnici na južnoj tribini. Cene ulaznica su: severna tribina - 300 dinara, južna tribina – 800 dinara, istočna tribina – 1000 dinara, tribina zapad 1 – 1200 dinara i tribina zapad 2 – 1500 dinara.



Zbog velikog interesovanja, Uprava Napretka moli navijače iz Kruševca da karte kupe u subotu, kako bi se izbegle gužve na biletarnici u nedelju i kako bi svi mogli na vreme da uđu na tribine pre početka utakmice. Takođe, još jednom podseća sve Partizanove pristalice da nije dozvoljen ulaz na zapadnu tribinu sa obeležjima gostujućeg kluba.