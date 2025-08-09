Fudbal
"ČESTITAM MLADOSTI" Milojević ponosan na svoje klince: Samo tako neka nastave da rade
Vladan Milojević je izneo utiske posle trijumfa protiv TSC-a.
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu TSC 1:0, u utakmici četvrtog kola Super lige Srbije.
Trener crveno-belih Vladan Milojević je bio zadovoljan prikazanim od strane mladih igrača, iako je u jednom momentu delovao poprilično nervozno pored aut linije.
"Zaslužili smo pobedu. Čestitam ovoj mladosti. Zaslužili su šansu i dobro su odigrali bez obzira što nemaju puno takmičarskih utakmica. Samo tako neka nastave da rade."
Osvrnuo se i na tim za Leh.
"Utakmica je već u utorak, danas smo igrali protiv TSC-a... Potrudićemo se da svi budu spremni za utorak"; poručio je Milojević.
