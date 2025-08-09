Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu TSC 1:0, u utakmici četvrtog kola Super lige Srbije.

Trener crveno-belih Vladan Milojević je bio zadovoljan prikazanim od strane mladih igrača, iako je u jednom momentu delovao poprilično nervozno pored aut linije.

"Zaslužili smo pobedu. Čestitam ovoj mladosti. Zaslužili su šansu i dobro su odigrali bez obzira što nemaju puno takmičarskih utakmica. Samo tako neka nastave da rade."

Osvrnuo se i na tim za Leh.

"Utakmica je već u utorak, danas smo igrali protiv TSC-a... Potrudićemo se da svi budu spremni za utorak"; poručio je Milojević.

Crvena zvezda - TSC, meč 4. kola SLS 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Delije, FK Crvena zvezda, Leh, Kosovo je Srbija Izvor: Kurir