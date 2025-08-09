Slušaj vest

Hradecki je sa Monakom potpisao dvogodišnji ugovor, uz opciju produženja na još jednu sezonu.

Iznos transfera nije zvanično objavljen, ali francuski "L’Equipe" navodi da je Monako platio 2,5 miliona evra, uz mogućih dodatnih milion kroz bonuse.

Hradecki (35), rođen u Slovačkoj, ima bogato iskustvo iz deset sezona provedenih u nemačkoj Bundesligi, nastupajući za Ajntraht Frankfurt, a potom i za Bajer Leverkusen.

Sa Leverkusenom je pre dve sezone osvojio šampionsku titulu i nemački Kup, a postavio je i rekord po broju nastupa stranog golmana u Bundesligi. Za reprezentaciju Finske odigrao je 101 meč.

Monako novu sezonu Lige 1 otvara 16. avgusta na svom terenu protiv Le Avra.

(Beta)