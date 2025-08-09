Slušaj vest

Trener Budućnosti iz Podgorice Nenad Lalatović neće biti na klupi tokom derbija između Budućnosti i Sutjeske, jer je kažnjen od strane disciplinske komisije na jednu utakmicu suspenzije.

"Ne mogu da verujem da neću moći da vodim utakmicu. Prestrogo sam isključen, zaslužio sam možda žuti karton, nisam nikog psovao", izjavio je Lalatović na konferenciji za medije.

"Igramo protiv sjajnog tima, organizovan je to tim. U ovom trenutku je Sutjeska u usponu u odnosu na nas. Zbog čega je tako, neću pričati puno. Mislim da su u ovom trenutku organizovaniji, imaju ono što su želeli, pojačali su tim u odnosu na prošlu sezonu. Špic, polušpic, krila – igrači su koji jednim potezom mogu da reše utakmicu. Tu su i dva stabilna vezna igrača, poznajem i Kopitovića kojeg sam trenirao u Čukaričkom".

Osim njega, disciplinski organi kaznili su i navijače Budućnosti zbog prošlosezonskih incidenata, pa sutra na tribinama neće biti čuvene grupe „varvari“.

"Nema ‘varvara’ i to je hendikep. Šanse su 50:50 i nema veze što smo domaćini, Sutjeska dolazi u boljoj atmosferi. Vidi se kod naših igrača nezadovoljstvo, ali će nestati u nedelju u 20 sati. Nadam se da će biti pun stadion. Trebaju nam navijači, bez njih ne možemo da pobedimo".

Pod znakom pitanja je i nastup levog beka Ognjena Gaševića, koji je, prema navodima, prodat u CSKA iz Sofije.

"Ne znam šta se dešava i ne znam da li se računa na njega. Ne znam ni gde je, ni šta je. Dan pred derbi to ne znam. Prvo su mi rekli da ostaje, a onda da je otišao, juče i prekjuče nije bio na treningu. Presedan je da se A reprezentativac proda za 150 hiljada. Tragedija je za Budućnost da proda igrača za toliko novca. Čestitam gazdi bugarskog CSKA, poznajem ga – uzeo je dva najbolja beka u crnogorskoj ligi za 270 hiljada evra. Svaka mu čast".

Ipak, Podgoričani su tokom prelaznog roka doveli pojačanja – Zorana Petrovića i Momčila Raspopovića, a uskoro bi trebalo da stigne i novi napadač.

"Njega smo doveli gledajući snimke. Treba da odradi medicinske preglede i da potpiše ugovor. Na osnovu onoga što smo videli ima kvalitet za Budućnost, ali još ga nisam pogledao uživo", zaključio je Lalatović, misleći na Sadoka Kadidu.