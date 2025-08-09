Slušaj vest

Veliku pobedu ostvarila je Crvena zvezda na gostovanju u Poljskoj protiv Leha(3:1) u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za plasman u plej-of Lige šampiona.

Sledi revanš u Beogradu (utorak 21.00) gde će izabranici Vladana Milojevića imati veliku šansu da preskoče Poljake i tako zakažu novi domeč, ovoga puta sa sa boljim iz duela Dinamo Kijev - Pafos (tim sa Kipra je kao gost slavio protiv Dinama sa 1:0).

1/10 Vidi galeriju Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Junak pobede Zvezde u sredu veče bio je nesumnjivo Rade Krunić! Bivši vezista Milana je postigao dva gola i tako obezbedio svom klubu kapitalnu prednost pred revanš u srpskoj prestonici.

I dok je Krunić rešetao mrežu Leha, jedan od najboljih fudbalera Zvezde Aleksandar Katai, još jednom je pokazao o kakvom karakteru i sportisti je reč.

Naime, Mirko Ivanić je izašo iz igre u drugom poluvremenu, a kapitensku traku uzeo je heroj iz Poljske Rade Krunić. Međutim, kada je došao na red ulazak Aleksandra Kataija, igrač sredine terena je krenuo ka njemu kako bi mu stavio traku oko ruke...

Katai je to odbio i pokazao koliko poštuje svoje saigrače, kao i partiju kakvu je iza sebe imao Rade Krunić, te je bivši fudbaler Milana do kraja utakmice bio kapiten srpskog šampiona i vođa na terenu.

BONUS VIDEO: