Fjorentina je na Old Trafordu povela u osmom minutu golom Simona Zoma, a domaći su izjednačili autogolom Robena Gosensa u 25. minutu.

Pošto je utakmica završena nerešeno 1:1, pobednika su odlučili jedanaesterci.

Golove za Junajted postigli su Bruno Fernandeš, Mateus Kunja, Diogo Dalo, Amad Dijalo i pobedonosni pogodak Kobi Mejnu.

U italijanskom timu golove su postigli Mojze Kin, Jakopo Facini, Abdelhamid Sabiri i Šer Ndur, dok je šut Fabijana Parizija odbranio golman Junajteda Altaj Bajindir.

Junajted je u poluvremenu utakmice predstavio novog igrača Benjamina Šeška.

Uoči meča, engleski klub je odao počast i zahvalio svom bivšem golmanu Davidu de Hei, koji sada brani za Fjorentinu.

(Beta)

