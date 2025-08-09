Slušaj vest

Zabarnji će potpisati petogodišnji ugovor sa pariskim klubom, a aktuelni evropski šampion će za transfer platiti Bornmutu 63 miliona evra i dodatna tri miliona bonusa, preneo je list Ekip.

Ukrajinski 22-godišnji fudbaler će u prvoj sezoni primiti godišnju platu od 4,5 miliona evra.

On bi u ponedeljak mogao da potpiše ugovor, preneo je RMC Sport.

Zabarnji je prošao omladinsku školu Dinama iz Kijeva, a debitovao je za prvi tim kao 17-godišnjak. Sa tim klubom osvojio je šampionsku titulu 2021. godine.

U januaru 2023. prešao je u Bornmut, sa kojim je potpisao ugovor do juna 2029. godine. On je sa engleskim klubom prošao čitave pripreme ovoga leta.

Zabarnji je drugo veliko pojačanje Pari Sen Žermena u letnjem prelaznom roku, posle dolaska golmana Luke Ševaljea iz Lila.

(Beta)