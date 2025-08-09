Slušaj vest

"Nedostajaće nam Adem Ljajić, ali mi moramo svojim putem. Menjaćemo pojedine segmente u igri. Momci su to dobro prihvatili i tokom ove sedmice, bez obzira što je u pitanju proces. Ja, ipak, ne priznajem dugotrajan proces, već hoću sad i odmah. Verujem u karakter ove ekipe", rekao je Gaćinović.

Niški Radnički i Novi Pazar igraju u nedelju od 20 časova na stadionu Čair.

Nišlije zauzimaju šesto mesto na tabeli sa četiri boda, dok su Novopazarci na 13. poziciji sa bodom i utakmicom manje.

Posle odlaska Ljajića u Sarajevo, kapitensku traku kod Pazaraca zadužio je Nemanja Miletić.

"Hvala upravi i svima u klubu na ukazanom poverenju. Pokušaću da odmenim Ljajića koliko je to moguće. Sledi teška i neizvesna utakmica. Agresivni su, igraju jako i imaju dobre pojedince sposobne da kazne naše greške. Svako od nas iz sebe mora da izvuče najviše kako bismo probali da se vratimo sa bodovima", rekao je Miletić.

(Beta)

