Fudbal
PRVA POBEDA RADNIKA U NOVOJ SEZONI: Čukarički pao u Surdulici
Fudbaleri Radnika pobedili su na svom terenu u Surdulici Čukarički 3:1, u utakmici četvrtog kola Super lige Srbije.
Radnik je poveo u 36. minutu golom Đorđa Jovanovića, koji je dva minuta kasnije asistirao kod pogotka Vukašina Bogdanovića.
Treći gol za domaće postigao je Jevgenij Pavlov u 88. minutu, a konačan rezultat postavio je Slobodan Tedić u drugom minutu nadoknade vremena.
Radnik je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede i posle prvog trijumfa u prvenstvu zauzima deveto mesto na tabeli sa četiri boda.
Beogradski klub vezao je dve utakmice bez pobede, a posle prvog poraza je treći sa sedam bodova.
U sledećem kolu Radnik će igrati u Novom Pazaru, a Čukarički će dočekati Spartak.
(Beta)
