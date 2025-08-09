Slušaj vest

Radnik je poveo u 36. minutu golom Đorđa Jovanovića, koji je dva minuta kasnije asistirao kod pogotka Vukašina Bogdanovića.

Treći gol za domaće postigao je Jevgenij Pavlov u 88. minutu, a konačan rezultat postavio je Slobodan Tedić u drugom minutu nadoknade vremena.

Radnik je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede i posle prvog trijumfa u prvenstvu zauzima deveto mesto na tabeli sa četiri boda.

Beogradski klub vezao je dve utakmice bez pobede, a posle prvog poraza je treći sa sedam bodova.

U sledećem kolu Radnik će igrati u Novom Pazaru, a Čukarički će dočekati Spartak.

