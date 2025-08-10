Slušaj vest

Na stadionu se 18-godišnji napadač Barselone pojavio u izdanju koje je momentalno postalo tema dana - široke pantalone i čizme ukrašene cirkonima, i to usred vrelog letnjeg dana.

Lamin Jamal sokirao stajlingom Izvor: Kurir

Jamal je izabrao kombinaciju koja više podseća na zimski modni editorijal nego na fudbalera na letnjim pripremama. 

Mladog Španca je u ovom zanimljivom stajlingu snimio saigrač Ronald Arauho koji nije mogao da veruje u čemu se tek punoletni fudbaler pojavio na stadionu. 

Lamin Jamal i baka na  Foto: PrintscreenInstagram/ fabriziorom

Fotografije i snimci su se munjevito proširili društvenim mrežama, a fanovi su bili podeljeni: dok su jedni hvalili njegovu hrabrost da bude drugačiji, drugi su se pitali da li je to modni iskorak ili čisto - modni PROMAŠAJ.

Jamal je, inače, imao veoma burno leto iza sebe. Konstantno je bio u epicentru raznih skandala, a mnogi su se zapitali da li će ovim načinom života mladi Španac ugroziti svoju fudbalsku karijeru.

Real, Barselona, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir