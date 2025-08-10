POTPUNI HIT - SAIGRAČI SNIMALI JAMALA I PLAKALI OD SMEHA! Barsin superstar se malo zaigrao sa stajlingom, pogledajte kakav se pojavio na stadionu! (VIDEO)
Mladi fudbalski superstar Lamin Jamal ponovo je dokazao da ne mari za modna pravila.
Na stadionu se 18-godišnji napadač Barselone pojavio u izdanju koje je momentalno postalo tema dana - široke pantalone i čizme ukrašene cirkonima, i to usred vrelog letnjeg dana.
Jamal je izabrao kombinaciju koja više podseća na zimski modni editorijal nego na fudbalera na letnjim pripremama.
Mladog Španca je u ovom zanimljivom stajlingu snimio saigrač Ronald Arauho koji nije mogao da veruje u čemu se tek punoletni fudbaler pojavio na stadionu.
Fotografije i snimci su se munjevito proširili društvenim mrežama, a fanovi su bili podeljeni: dok su jedni hvalili njegovu hrabrost da bude drugačiji, drugi su se pitali da li je to modni iskorak ili čisto - modni PROMAŠAJ.
Jamal je, inače, imao veoma burno leto iza sebe. Konstantno je bio u epicentru raznih skandala, a mnogi su se zapitali da li će ovim načinom života mladi Španac ugroziti svoju fudbalsku karijeru.