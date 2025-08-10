TRANSFER PIJACA
BIVŠI IGRAČ ZVEZDE TRAŽI NOVI KLUB! Stigla potvrda: Nikola Krstović napušta Leće!
Nikola Krstović želi da promeni sredinu i napusti ekipu Lećea
Predsednik Lećea Saverio Stiki Damijani potvrdio je da napadač ovog tima Nikola Krstović želi da promeni sredinu, objavio je Fabricio Romano.
"Krstović želi da ode i započne novo poglavlje u svojoj karijeri" kazao je Damijani.
Bivši centarfor Crvene zvezde i reprezentativac Crne Gore je u Leće stigao prošlog leta iz Dunajske Strede i brzo se nametnuo kao jedan od najvažnijih igrača tima, ali sada deluje da je spreman za novi izazov.
Italijanski mediji kao potencijalne destinacije za Krstovića pominju klubove iz Serije A i nemačke Bundeslige.
Kurir sport / Sportske.net
