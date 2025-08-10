Slušaj vest

Predsednik Lećea Saverio Stiki Damijani potvrdio je da napadač ovog tima Nikola Krstović želi da promeni sredinu, objavio je Fabricio Romano.

"Krstović želi da ode i započne novo poglavlje u svojoj karijeri" kazao je Damijani.

Nikola Krstović Foto: ndependent Photo Agency Srl / Alamy / Alamy / Profimedia, Massimiliano Carnabuci/IPA Sport / PA Images / Profimedia, Gabriele Maricchiolo/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši centarfor Crvene zvezde i reprezentativac Crne Gore je u Leće stigao prošlog leta iz Dunajske Strede i brzo se nametnuo kao jedan od najvažnijih igrača tima, ali sada deluje da je spreman za novi izazov.

Italijanski mediji kao potencijalne destinacije za Krstovića pominju klubove iz Serije A i nemačke Bundeslige.

Kurir sport / Sportske.net

