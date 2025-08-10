Slušaj vest

Fudbaler Betisa Isko polomio je fibulu leve noge, saopštio je danas španski klub.

Isko je povredu zadobio u prijateljskoj utakmici protiv Malage, a Betis je naveo da će španski vezista biti "podvrgnut konzervativnom lečenju u narednim nedeljama" i da će "njegov povratak zavisiti od napretka povrede". Ipak, španski mediji su preneli da će Isko sa terena odsustvovati oko tri meseca.

"Ovo je nova traumatska povreda koja nije povezana sa prethodnom povredom koja je rešena", dodaje se u saopštenju Betisa.

Isko (33) je prošle sezone bio proglašen za najboljeg igrača Lige konferencija, do čijeg finala je došao sa Betisom, a takođe je bio izabran i u idealan tim španske La Lige.

Pre dolaska u Betis igrao je za Sevilju, Real Madrid, Malagu i Valensiju, dok je za reprezentaciju Španije odigrao ukupno 39 utakmica i postigao 12 golova.

