Crvena zvezda je dugo čekala Dušana Tadića i na kraju sama odustala od bivšeg kapitena Srbije koji je na kraju potpisao za Al Vahdu, gde će godišnje zarađivati sedam miliona dolara.

I dok se čekao Tadić aktuelna je bila tema i oko povratka Darka Lazovića u Zvezdu, međutim, ni to se neće dogoditi ovog leta...

Kako prenose italijanski mediji, Darko Lazović uskoro bi mogao da obuče dres Venecije, kluba koji je jasno zacrtao cilj - brzi povratak u Seriju A.

Za reprezentaciju Srbije debitovao je još 2008. godine, a do sada je zabeležio 29 nastupa i postigao jedan pogodak. Iskustvo, liderstvo i prepoznatljiv stil igre - sve to Venecija želi da ugradi u svoj tim na putu povratka među najbolje.

