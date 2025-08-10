loše vesti
POSLE TADIĆA ZVEZDA OSTAJE BEZ JOŠ JEDNOG VELIKOG POJAČANJA: Crveno-belima propada transfer!
Dugo se čekao Dušan Tadić, a sada bi Zvezda mogla da ostane kratka i za iskusno krilo.
Crvena zvezda je dugo čekala Dušana Tadića i na kraju sama odustala od bivšeg kapitena Srbije koji je na kraju potpisao za Al Vahdu, gde će godišnje zarađivati sedam miliona dolara.
I dok se čekao Tadić aktuelna je bila tema i oko povratka Darka Lazovića u Zvezdu, međutim, ni to se neće dogoditi ovog leta...
Darko Lazović Foto: Paola Garbuio / LaPresse / Profimedia, EPA-EFE/EMANUELE PENNACCHIO, Maurizio Borsari / AFLO / Profimedia
Kako prenose italijanski mediji, Darko Lazović uskoro bi mogao da obuče dres Venecije, kluba koji je jasno zacrtao cilj - brzi povratak u Seriju A.
Za reprezentaciju Srbije debitovao je još 2008. godine, a do sada je zabeležio 29 nastupa i postigao jedan pogodak. Iskustvo, liderstvo i prepoznatljiv stil igre - sve to Venecija želi da ugradi u svoj tim na putu povratka među najbolje.
