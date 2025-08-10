Slušaj vest

Fudbaleri Hibernijana odigrali su nerešeno 2:2 protiv Kilmarnoka u 2. kolu prvenstva Škotske.

Bio je to debi ekipe iz Edinburga pred svojim navijačima u novoj sezoni.

Partizan - Hibernijan

Rival Partizana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija poveo je u 20. minutu golom Buširija. Sedam minuta kasnije Juan je duplirao prednost svoje ekipe.

Upravo je rezultat 2:0 u korist Hibernijana glasio u Beogradu u prvoj utakmici sa Partizanom.

U nastavku utakmice Kilmarnok je pokazao kako može protiv Hibernijana.

Polvort je u 45. minutu smanjio na 2:1, da bi već u 48. minutu Branan doneo izjednačenje gostima.

Hibernijan je utakmicu počeo u sastavu Smit - Ohara, Buširi, Henli - Maligen, Mekgrat, Levit, Obita - Juan, Hole - Bouvi. Ulazili su još Ajrdejl, Bojl, Kaden, Kempbel i Kliđe.

U odnosu na meču u Beogradu trener Dejvid Grej je napravio tri izmene. Starteri su bili Henli, Juan i Hole, dok su se na klupu preselili Ajrdejl, Kaden i Bojl. Sva trojica su igrala u drugom poluvremenu.