Slušaj vest

Fudbaleri Partizana u okviru 4. kola Super lige Srbije gostuju Napretku u Kruševu.

Stadion "Mladost" prethodnih sezona bio je neosvojiva tvrđava po crno-bele, a činilo se da će tako biti i večeras posle nekoliko promašaja igrača Partizana.

1/6 Vidi galeriju Jovan Milošević Foto: Www.partizan.rs

Međutim, da ne bude tako crno-beli su se pobrinuli u smiraju prvog poluvremena. U svega devet minuta postigli su tri gola. Prvi je mrežu domaćina pogodio Jovan Milošević u 31. minutu, i to posle sjajne solo akcije.

Napadač Partizana je primio loptu na sredini terena, a onda prošao kroz petoricu fudbalera Napretka i u situaciji jedan na jedan matirao golmana Balevića.

Do poluvremena mrežu domaćina pogađali su Bibars Natho i Bogdan Kostić.