Slušaj vest

Fudbaleri Partizana u okviru 4. kola Super lige Srbije gostuju Napretku u Kruševu.

Stadion "Mladost" prethodnih sezona bio je neosvojiva tvrđava po crno-bele, a činilo se da će tako biti i večeras posle nekoliko promašaja igrača Partizana.

Jovan Milošević Foto: Www.partizan.rs

Međutim, da ne bude tako crno-beli su se pobrinuli u smiraju prvog poluvremena. U svega devet minuta postigli su tri gola. Prvi je mrežu domaćina pogodio Jovan Milošević u 31. minutu, i to posle sjajne solo akcije.

Napadač Partizana je primio loptu na sredini terena, a onda prošao kroz petoricu fudbalera Napretka i u situaciji jedan na jedan matirao golmana Balevića.

Do poluvremena mrežu domaćina pogađali su Bibars Natho i Bogdan Kostić.

Ne propustiteFudbalMORAĆE DA SE KRPI MREŽA U KRUŠEVCU: Crno-beli projektili razorili Napredak! (VIDEO)
Jovan Milošević
FudbalNAPREDAK - PARTIZAN: Crno-bela mladost pleše na stadionu "Mladost"! Ne zna se koji gol je lepši
Bogdan Kostić, Grobari
FudbalČARAPANI SE NE PLAŠE PODMLAĐENOG TIMA PARTIZANA: Napredak dočekuje Partizan u nedelju
Stadion FK Napredak
Fudbal"TO JE NEPOŠTOVANJE! TO OD MENE NIKADA NEĆETE ČUTI!" Trener Partizana odgovorio na nezgodno pitanje pred gostovanje Napretku
Trener Srđan Blagojević na utakmici Partizan - Oleksandrija

Partizan izgubio, Grobari pružaju podršku Izvor: Kurir