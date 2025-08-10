Slušaj vest

Hibernijan je na svom terenu odigrao samo 2:2 protiv Kilmarnoka u 2. kolu škotske lige - i to nakon što je ispustio prednost od dva gola.

Škoti su prošlog četvrtka slavili u Beogradu protiv Partizana sa 2:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

1/10 Vidi galeriju Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Trener Dejvid Grej nije krio nezadovoljstvo kiksom svog tima:

- Veoma razočaravajuće je remizirati posle vođstva 2:0. Osećaj je kao da smo izgubili dva boda. Prvo poluvreme bilo je odlično – sve što sam tražio u pogledu intenziteta, brzog protoka lopte i podrške publike. A onda smo primili loš gol pred pauzu, dali im vetar u leđa, a čudesnim pogotkom stigli su do izjednačenja. U nastavku smo igrali slabije, nedostajalo je kvaliteta, mirnoće i dobrih odluka - rekao je Grej.

Pozitivno je, dodaje, što bar nisu izgubili meč, ali je svestan da protiv Partizana moraju da isprave greške.

- Mnogo toga pokazujemo igračima, pre svega gde odluke moraju da budu bolje - zaključio je strateg Hibernijana.

Revanš između Partizana i Hibernijana na programu je u četvrtak od 21.00.

