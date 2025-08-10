- Dobro je što smo pobedili i to ovako visokim rezultatom. Doneli smo i novu energiju sa pojedinim igračima koji nisu dobijali veliku šansu na ranijim mečevima. Rasporedili smo minutažu, kako bi smo osvežili tim za četvrtak. Kada je rezultat 7:2 nemam šta da se žalim, ali idemo dalje - rekao je Blagojević.