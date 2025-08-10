Slušaj vest

Fudbaleri Partizana demolirali su Napredak u Kruševcu sa 7:2 u četvrtom kolu Superlige Srbije.

Nakon meča za "TV Arena sport" govorio je trener crno-belih Srđan Blagojević:

Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Dobro je što smo pobedili i to ovako visokim rezultatom. Doneli smo i novu energiju sa pojedinim igračima koji nisu dobijali veliku šansu na ranijim mečevima. Rasporedili smo minutažu, kako bi smo osvežili tim za četvrtak. Kada je rezultat 7:2 nemam šta da se žalim, ali idemo dalje - rekao je Blagojević.

Partizan u četvrtak gostuje Hibernijanu od 21.00 u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Podsetimo, Škoti su u Beogradu slavili sa 2:0.

